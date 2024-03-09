Kaçak sigara soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Serbest Limanda bulunan bir gemide gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, 19 bin 480 adet elektronik sigara tütünleri tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Limanda bulunan bir gemide Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, 19.480 adet elektronik sigara tütünleri tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak M.E.(E-24), M.E.(E-51), U.E.(K-18), E.M.(E-44), Y.G.(E-29) ve M.G.(E-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.