Kabloları çaldı, hurdacıya satmaya çalıştı

Çalıştığı iş yerine ait 355 bin 500 TL değerindeki yer altı kablolarını çalan Mehmet Yıldırım tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Toykan Gülerler zanlının müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müstahdemi olduğu Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd şirketine ait toplam değerleri 355 bin 500 TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı kabloları 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren Yeşil Sadiye Ltd.hurdacılık isimli iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlının çaldığı kabloların bir kısmının Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti. Kabloların kalan kısmının halen arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

Kamalı Haber