“Kabil’de yeni intihar saldırıları olabilir” istihbaratı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de havalimanı çevresinde perşembe günü DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen intihar saldırısında can kaybı artıyor.

Saldırıda, ölenlerin sayısı 183’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve bebekler ile birlikte 13 de ABD askeri var.

26 Ağustos’ta düzenlenen saldırı, 2001’den bu yana Afganistan’da gerçekleşen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı etrafında bekliyor.

ABD, Afganistan’daki vatandaşlarına Kabil Havalimanı’ndan uzak durmaları uyarısında bulunuyor.

“Yeni saldırılar olabilir” istihbaratı

TRT Haber’e konuşan uluslararası güvenlik kaynakları da kentte yeni intihar saldırıları istihbaratı olduğu bilgisini paylaştı.

TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez, bölgede yaşananları aktardı:

“Kabil’de artık kontrol tamamen talibanda. Özellikle peş peşe gelen bombalı saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin çok daha sıkı bir şekilde alındığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada pek çok yol zırhlı araçlarla kapatılmış vaziyette, eller ise tetikte.”

ABD’den DEAŞ’a operasyon

ABD ordusu da Kabil havalimanı çevresindeki saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ’a operasyon düzenledi.

Nangarhar vilayetinde insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda, Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen DEAŞ’lı bir teröristin öldürüldüğü açıklandı.

“ABD’nin çekildiği üslerde binlerce DEAŞ üyesi mahkum vardı”

Pentagon Sözcüsü John Kirby’den de terör örgütü DEAŞ’lı mahkumlara ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi.

Kirby, bir gazetecinin sorusu üzerine ABD’nin çekildiği üslerde “binlerce terör örgütü DEAŞ üyesi mahkum vardı.” itirafında bulundu.