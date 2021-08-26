Kabil Havalimanı için yüksek ihtimalli terör saldırısı uyarısı
ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğunu belirterek vatandaşlarını bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Uyarının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma ihtimali olduğunu bildirmişti.
ABD: HEMEN ORADAN AYRILMALISINIZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, belirtilmemiş “güvenlik tehditlerine” atıfta bulunarak vatandaşlarına yaptığı uyarıda, “Abbey Kapısı, Doğu Kapısı veya Kuzey Kapısı’ndakiler hemen oradan ayrılmalı. Yalnızca bir ABD hükümet temsilcisinden bireysel talimat alırsanız havalimanına gidebilirsiniz” denildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise “Devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai uluslararası havaalanına seyahat etmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz, güvenli bir yere gidin ve daha fazla açıklama bekleyin. Afganistan’dan başka yollarla güvenli bir şekilde ayrılabiliyorsanız, bunu hemen yapmalısınız” açıklamasını yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace daha önce, İngiltere’ye kaçmak isteyen Afganların Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) tahliyesini beklemektense “sınıra ulaşmaya çalışmanın” daha iyi olabileceğini söyledi.
Wallace, milletvekillerine yaptığı açıklamada , iki haftadan kısa bir süre önce Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden bu yana Kabil’den 11 binden fazla insanı tahliye eden İngiliz kurtarma uçuşlarında çok az yer kaldığını da belirtti.
“DAEŞ-HORASAN İNTİHAR SALDIRISI YAPABİLİR”
Daha önce, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma riskiyle ilgili özel endişelerini dile getirmişti.
YENİ ZELANDA ARTIK AFGANLARIN BAŞVURULARINI KABUL ETMEDİĞİNİ DUYURDU
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere Dışişleri Bakanlığı İle aynı tavsiyeyi yaptı. Yeni Zelandalı yetkililer, ayrıca “İnsanları Afganistan’dan tahliye etme olasılığımız hızla azalıyor ve tahliye etmek istediğimiz herkese yardım edemeyiz. Artık Afgan vatandaşlarının Yeni Zelanda’ya yeniden yerleşim için başvurularını kabul etmiyoruz” sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bin 500 kadar Amerikalının Afganistan’dan tahliye edilmeyi bekleyebileceğini söyledi. ABD’nin Kabil’den tahliyeler için en yüksek önceliğinin ABD vatandaşlarını kurtarmak olduğunu açıkladı.
Afganistan’dan 14 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 82 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Blinken, Taliban’ın 31 Ağustos’tan sonra da ülkeden ayrılmak isteyenlere izin vereceğini söyledi. Blinken gazetecilere verdiği demeçte, Taliban’ın bu taahhüde bağlı kalma ve ülkeyi terk etmek isteyen herkese güvenli geçiş sağlama sorumluluğu var” dedi.
ABD’NİN MÜTTEFİKLERİ TAHLİYELERİ SONLANDIRIYOR
Ancak, Afganistan’daki koalisyonun parçası olan ABD müttefikleri kendi tahliyelerini sonlandırıyor. Belçika, Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Kabil’den tahliyeleri çoktan sonlandırdı.
FRANSA TAHLİYELERİ YARINDAN İTİBAREN SONLANDIRACAK
Fransa Başbakanı Jean Catex, vatandaşlarını ve ortaklarını tahliye etme operasyonlarının yarın geceden itibaren sona ereceğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Mülteci Yardım Projesi’nin politika direktörü Sunil Varghese, “Bu riskleri almak ve çıkış yolları aramak tamamen artık Afganları ilgilendiren bir durum” dedi.