Kabil Havalimanı için yüksek ihtimalli terör saldırısı uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise “Devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai uluslararası havaalanına seyahat etmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz, güvenli bir yere gidin ve daha fazla açıklama bekleyin. Afganistan’dan başka yollarla güvenli bir şekilde ayrılabiliyorsanız, bunu hemen yapmalısınız” açıklamasını yaptı.