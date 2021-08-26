Dünya

Kabil Havalimanı için yüksek ihtimalli terör saldırısı uyarısı

26 Ağustos 2021
kabil havalimanı terör saldırısı





ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğunu belirterek vatandaşlarını bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Uyarının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma ihtimali olduğunu bildirmişti.





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26 Ağustos 2021


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