Julian Nagelsmann Bayern Münih’te

Bayern M\u00fcnih, teknik direkt\u00f6r Julian Nagelsmann ile \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezondan itibaren anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAlman devi Bayern M\u00fcnih, Julian Nagelsmann'a kavu\u015ftu.\r\n\r\n33 ya\u015f\u0131ndaki teknik direkt\u00f6r\u00fc bir s\u00fcredir tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na getirmeyi hedefleyen Bayern M\u00fcnih, 1 Temmuz'dan itibaren Nagelsmann'\u0131n g\u00f6reve ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nBayern M\u00fcnih Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Hansi Flick sezon sonunda g\u00f6revden ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Hansi Flick'in EURO 2020 sonras\u0131 Almanya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7mesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\nRB Leipzig'deki ikinci sezonunu ge\u00e7iren Nagelsmann daha \u00f6nce 2016-2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda da Hoffenheim'\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n