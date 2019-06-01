Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

Kariyerinde Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen Jose Antonio Reyes, İspanya’nın güneyindeki Sevilla kentinin Utrera ilçesinde bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

Başta Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes’in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Sevilla Kulübü resmi Twitter hesabından “Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın.” paylaşımında bulundu.