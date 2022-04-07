Jokey Kulübü’nün yeni başkanı Bülent Kutay

Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanlığına Bülent Kutay getirildi.

Jokey Kulübü’nden verilen bilgiye göre 2. Genel Kurulu’da seçilen Yönetim Kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Başkanlığa Bülent Kutay getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kutay atçılığın geliştirilmesi için tüm kesimlerle işbirliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Geçmiş yönetim kurulunun Türkiye Jokey Kulübü ile başlattığı ilişkileri ileriye taşıyıp hipodrom yapımı için yetkililerle gerekli görüşmeleri gerçekleştireceklerini belirten Kutay şunları söyledi:

“ Atçılığın geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların farkındayız. Dayanışma ve birlik içinde zorlukların üstesinden gelmeye uğraşacağız. Yetkililerle yakın temas içinde olacağız. Hepimizin ortak hedefi iyi koşullarda bir hipodromun yapılmasıdır. Bu hedef için el ve gönül birliği içinde çalışacağız.