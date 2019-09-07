Johnson’dan eski başbakan Cameron’a: Kadınsı inek

Perşembe günü yayımlanan el yazısı notta İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kabinesine parlamentonun uzun süre tatil edilmesinin büyük bir etkisi olmayacağını, çünkü Eylül oturumuna katılan vekillerin çok kısa süre sonra sonbahar konferanslarına gittiğini belirttiği görülüyor.Kamuya açılan kayıtlarda, “Bütün bu eylül oturumu milletvekillerinin kazandığı parayı hak ettiğinin gösterilmesi için (redakte edilmiş) tarafından yürürlüğe konulmuş bir saçmalık” ifadeleri yer alıyor. T24’ün Sky News’tan aktardığına göre redakte edilen kısımda, “Kadınsı inek David Cameron” ifadeleri yer alıyor.

The Guardian’a göre ayrıca, bu sözlerin metinden çıkarılmasının yasal bir nedeni yoktu.

İLK İFADELERİ DEĞİL

Bu Johnson’ın eski başbakana ilk ‘kadınsı inek’ deyişi değil. Johnson Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde kardeşi Jo Johnson ve Cameron’a üniversitedeki başarılarından dolayı böyle hitap etmişti.

Johnson bu hafta parlamentoda ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’e de “Seni çok büyük kadın bluzu” demişti. Johnson’ın bu ifadesi de çok tepki çekmişti.