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Johns Hopkins Üniversitesi’nden Omicron açıklaması: Herkese bulaşacak

12 Ocak 2022
ABD’nin en yetkili sağlık kurumlarının başında gelen Johns Hopkins Üniversitesi bilim insanları, corona virüsün baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.










ABD’nin en yetkili sağlık kurumlarının başında gelen Johns Hopkins Üniversitesi bilim insanları, corona virüsün baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversitenin Uluslararası Aşı Erişim Merkezi’nin yönetici direktörü Dr. William Moss, “Omicron varyantını hedefleyen bir aşı olsaydı daha iyi korunmak için yeterli olabilirdi” derken, “Aşıda mevcut Omicron dalgası için çok geç” ifadelerini kullandı. Üniversitenin bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Shaun Truelove, “Bu varyant ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında, hedeflenen aşı önemli olmayabilir çünkü herkese bulaşacak” şeklinde konuştu.



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12 Ocak 2022


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