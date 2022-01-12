Johns Hopkins Üniversitesi’nden Omicron açıklaması: Herkese bulaşacak

ABD’nin corona virüs ile mücadelede önemli kurumlarının başında gelen Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, pandeminin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin Uluslararası Aşı Erişim Merkezi’nin yönetici direktörü Dr. William Moss, geçtiğimiz günlerde Pfizer CEO’su Albert Bourla’nın Omicron varyantına karşı aşı geliştirme açıklamalarına ithafen, “Aşıya Aralık ayında ihtiyaç vardı” diye konuştu.

Moss, “Yine de değerli olabilir, ancak birçok yönden düşünüyorum, mevcut Omicron dalgası için çok geç” şeklinde konuştu.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Shaun Truelove ise, “Bu varyant ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında, hedeflenen aşı önemli olmayabilir çünkü herkese bulaşacak” ifadelerini kullandı.

ABD’DE VAKALARIN YÜZDE 95’TEN FAZLASI OMİCRON

ABD’de rekor Covid enfeksiyonları görülürken, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Ocak ayı başlarında bildirilen Covid vakalarının yüzde 95’inden fazlasının Omicron varyantından kaynaklandığını vurguladı.

Direktör Dr. William Moss, “Omicron varyantını hedefleyen bir aşı olsaydı bu hastalıkların bazılarını önlemek ve iş gücümüzü, özellikle sağlık çalışanlarını daha iyi korumak için yeterli olabilirdi” derken, “Varsayım, Omicron’a özgü bir güçlendiricinin enfeksiyona karşı en azından geçici olarak yüksek aşı etkinliğine sahip olacağıdır, ancak bunu şu an bilemeyiz” dedi.

‘VARYANTLARA YÖNELİK AŞI YARARLI OLABİLİR’

Pfizer CEO’su Bourla, yeni aşının gerekli olup olmadığının veya nasıl kullanılabileceğinin hala net olmadığını söylerken, uzmanlar, hem Covid’in hem de Omicron’un öngörülemezliği ile birlikte ortaya çıkması muhtemel yeni varyantlar için geliştirilecek mutasyonlara yönelik aşının yararlı olabileceğinin altını çizdi.

Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Aşı Erişim Merkezi’nin yönetici direktörü Dr. William Moss, “Kısacası, Omicron’un baskın varyant olmaya devam ettiğini varsayarsak, enfekte olmayanlar için bir miktar değer olacağını düşünüyorum, ancak Omicron’a özgü bir aşının etkisi, dalgalanma öncesinde mevcut olduğundan çok daha az olacaktır ”şeklinde konuştu.

Bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Shaun Truelove, meslektaşı Moss’a katıldığını söylerken, Omicron enfeksiyonunun neden olduğu uzun süreli bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmediğimizi ve Omicron’a özgü bir güçlendiricinin, bağışıklık azalırsa, potansiyel olarak gelecekteki varyantlara karşı bile “önemli fayda” sağlayabileceğini sözlerine ekledi.