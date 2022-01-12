Johns Hopkins Üniversitesi’nden Omicron açıklaması: Herkese bulaşacak

ABD\u2019nin en yetkili sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen Johns Hopkins \u00dcniversitesi bilim insanlar\u0131, corona vir\u00fcs\u00fcn bask\u0131n hale gelen Omicron varyant\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \u00dcniversitenin Uluslararas\u0131 A\u015f\u0131 Eri\u015fim Merkezi'nin y\u00f6netici direkt\u00f6r\u00fc Dr. William Moss, \u201cOmicron varyant\u0131n\u0131 hedefleyen bir a\u015f\u0131 olsayd\u0131 daha iyi korunmak i\u00e7in yeterli olabilirdi\u201d derken, \u201cA\u015f\u0131da mevcut Omicron dalgas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok ge\u00e7\u201d ifadelerini kulland\u0131. \u00dcniversitenin bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131k epidemiyolo\u011fu Dr. Shaun Truelove, \u201cBu varyant ne kadar h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, hedeflenen a\u015f\u0131 \u00f6nemli olmayabilir \u00e7\u00fcnk\u00fc herkese bula\u015facak" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin corona vir\u00fcs ile m\u00fccadelede \u00f6nemli kurumlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen Johns Hopkins \u00dcniversitesi\u2019nden bilim insanlar\u0131, pandeminin gelece\u011fine dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dcniversitenin Uluslararas\u0131 A\u015f\u0131 Eri\u015fim Merkezi'nin y\u00f6netici direkt\u00f6r\u00fc Dr. William Moss, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Pfizer CEO\u2019su Albert Bourla\u2019n\u0131n Omicron varyant\u0131na kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirme a\u00e7\u0131klamalar\u0131na ithafen, \u201cA\u015f\u0131ya Aral\u0131k ay\u0131nda ihtiya\u00e7 vard\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nMoss, "Yine de de\u011ferli olabilir, ancak bir\u00e7ok y\u00f6nden d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, mevcut Omicron dalgas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok ge\u00e7" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nJohns Hopkins Bloomberg Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Okulu'nda bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131k epidemiyolo\u011fu Dr. Shaun Truelove ise, \u201cBu varyant ne kadar h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, hedeflenen a\u015f\u0131 \u00f6nemli olmayabilir \u00e7\u00fcnk\u00fc herkese bula\u015facak" ifadelerini kulland\u0131.\r\nABD\u2019DE VAKALARIN Y\u00dcZDE 95\u2019TEN FAZLASI OM\u0130CRON\r\nABD\u2019de rekor Covid enfeksiyonlar\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, Hastal\u0131klar\u0131 \u00d6nleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Ocak ay\u0131 ba\u015flar\u0131nda bildirilen Covid vakalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 95'inden fazlas\u0131n\u0131n Omicron varyant\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nDirekt\u00f6r Dr. William Moss, \u201cOmicron varyant\u0131n\u0131 hedefleyen bir a\u015f\u0131 olsayd\u0131 bu hastal\u0131klar\u0131n baz\u0131lar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek ve i\u015f g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fc, \u00f6zellikle sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 daha iyi korumak i\u00e7in yeterli olabilirdi\u201d derken, "Varsay\u0131m, Omicron'a \u00f6zg\u00fc bir g\u00fc\u00e7lendiricinin enfeksiyona kar\u015f\u0131 en az\u0131ndan ge\u00e7ici olarak y\u00fcksek a\u015f\u0131 etkinli\u011fine sahip olaca\u011f\u0131d\u0131r, ancak bunu \u015fu an bilemeyiz" dedi.\r\n\u2018VARYANTLARA Y\u00d6NEL\u0130K A\u015eI YARARLI OLAB\u0130L\u0130R\u2019\r\nPfizer CEO'su Bourla, yeni a\u015f\u0131n\u0131n gerekli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n veya nas\u0131l kullan\u0131labilece\u011finin hala net olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, uzmanlar, hem Covid'in hem de Omicron'un \u00f6ng\u00f6r\u00fclemezli\u011fi ile birlikte ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 muhtemel yeni varyantlar i\u00e7in geli\u015ftirilecek mutasyonlara y\u00f6nelik a\u015f\u0131n\u0131n yararl\u0131 olabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nJohns Hopkins \u00dcniversitesi Uluslararas\u0131 A\u015f\u0131 Eri\u015fim Merkezi'nin y\u00f6netici direkt\u00f6r\u00fc Dr. William Moss, "K\u0131sacas\u0131, Omicron'un bask\u0131n varyant olmaya devam etti\u011fini varsayarsak, enfekte olmayanlar i\u00e7in bir miktar de\u011fer olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, ancak Omicron'a \u00f6zg\u00fc bir a\u015f\u0131n\u0131n etkisi, dalgalanma \u00f6ncesinde mevcut oldu\u011fundan \u00e7ok daha az olacakt\u0131r \u201d\u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nBula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131k epidemiyolo\u011fu Dr. Shaun Truelove, meslekta\u015f\u0131 Moss\u2019a kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, Omicron enfeksiyonunun neden oldu\u011fu uzun s\u00fcreli ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n ne kadar s\u00fcrece\u011fini bilmedi\u011fimizi ve Omicron'a \u00f6zg\u00fc bir g\u00fc\u00e7lendiricinin, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k azal\u0131rsa, potansiyel olarak gelecekteki varyantlara kar\u015f\u0131 bile "\u00f6nemli fayda" sa\u011flayabilece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n