Coda Yeni Yıl Konseri ayakta alkışlandı

“Coda Yeni Yıl Konseri” geçtiğimiz günlerde Naci Talat Vakfında gerçekleştirildi .

Coda Music Education eğitmeni Didem Korkmazcan, yaklaşık 2 yıldır öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmaları, planladığı konserle taçlandırdı. Pandemi şartları göz önünde bulundurularak ve gerekli tedbirler alınarak gerçekleşen konserde Korkmazcan’ın yaptığı konuşma ile başladı.

Didem Korkmazcan yaptığı konuşmada “İlk aşamada bu yola çıktığım zaman çevremdeki kişilerden ‘Kıbrıs küçük yer sanata çok önem olmaz, sen bu yola çıktın ama çok büyük hayaller kurma’ gibi demoralize edici tepkiler işitmiştim. Şimdi ise bulunduğum konuma baktığımda iyi ki söylentilere kulak asmayıp pes etmemişim diyorum. Her daim yanımda olan aileme ve eşime çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bir birinden başarılı ve yetenekli çocukların sahne aldığı konseri dinlemeye gelen aileler, çalınan parçaları gururlanarak izlediler.

Duygu dolu anların yaşandığı konser sonunda, Korkmazcan, çocukların sanat sever bireyler olduğunu görmek, onlara aldıkları eğitimlerle bir şeyler katabiliyor olmak benim için çok özel ve gurur verici diyerek sözlerini noktaladı.