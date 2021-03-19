Jenkins: Yaşlılarımız sadece bu hafta hatırlanmamalı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof.Dr. Hatice Jenkins 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda yaşlılarımızın bir tek bu haftada hatırlanmaması gerektiğini belirtti.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yaşlıların sorunlarına dikkat çeken Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Professor Dr Hatice Jenkins, “yaşlılarımız en temel ihtiyaçlarını gidermek için bile zorluklarla boşuğuyorlar” dedi. Ülkemizdeki yaşlıların bakımı ile ilgili araştırma raporları bulunan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği bu Yaşlılar Haftası nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

İnsan hakları yaşlandıkça azalmıyor. Her yaşlı birey, onuruyla yaşamayı ve bakılmayı hak eder. Ancak yaşlılarımızın onuru ile yaşaması ve bakılması için ülkemizde gerekli yatırımlar yapılmadı. Bugün ülkemizde öyle bir duruma geldik ki, maddi imkanlar bile iyi bakım alacağınızın garantisini vermiyor. Çünkü bu alanda hem kurumlarımız hem de yasalarımız eksiktir. Yaşlandığınız zaman size bakacak olan paranız değil, paranızın satın alacağı hizmetdir. O hizmeti sağlıyacak kurumlar ve insanlar yoksa zengin de olsanız bakımsız ve zavallı bir hayatınız olur. Geldiğimiz son durum da budur. Ülkemizde çığ gibi büyüyen yaşlı nüfusu varken yaşlılarımız için bakımevleri yapılmadı. Özel sektörde 5 tane, devletin ise sadece 2 tane bakımevi vardır. Devlet, 2011 yılında yıkılan bakımevini on yıldır inşa edemedi.

39,000 yaşlısı olan ülkemizde toplamda (özel ve devlet birlikte) sadece 180-200 kişiye bakabilecek kapasitede bir yaşlı bakımevi sektörümüz vardır. Bakıma muhtaç birçok kişinin artık bakımevlerinde yer kalmadığı için kabul edilmediği yönünde şikayetler almaktayız. Yani ne acı ki aileler yaşlılarına bakım verebilecek yer bulamamaktadır.

Devlet acilen yaşlı bakım sektörü ile ilgili poletikalarını geliştirmek ve bazı kararlar almak zorundadır. Bu kararlar ile devlet kendi sağlayamadığı hizmetleri özel sektörün yapabilmesi için gerekli girişimleri yapmalıdır. Ayrıca devletin kimsesiz, engelli, ruh sağlığı bozuk yaşlılara Sosyal Hizmetler Dairesi’nden ödediği sosyal yardım maaşı bugünkü şartlarda bir yaşlının bakım alabilmesi için yeterli bir miktar değildir. Özel bakımevinde kalan yaşlı ve hastaların birçoğu yoksul ve kimsesiz olduklarından sosyal yardım maaşı ile bakılmaktadırlar. Bu maaş, aylık bakım ücretini karşılamadığı halde birçok bakımevi, hastalarını, bu maaş karşılığında kabul etmişlerdir. Dolayısı ile bakımevlerinin sağladığı bakım kalitesi de ancak bu maddi imkanlar çerçevesinde verilmektedir. Yani devlet kendi eli ile özel bakımevlerini kaliteden ödün vermeye zorlamaktadır. Devlet kendisinin veremediği bakım hizmetini özel sektörden çok ucuza temin ederken, bakım standartlarının düşük olmasına bilerek göz yummaktadır.

Yaşlılarımız sağlık hizmetlerine ulaşmakta da çok büyük sorunlar yaşamaktadır. Yaşlılık dönemi sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden biridir. Sağlık bakanlığının sosyal hizmetlerle eş zamanlı olarak yaşlılara sağlık hizmeti konusunda destek vermesi gerekiyor. Yaşlı kişilerin hastaneye ulaşması, poliklinikte sıra beklemesi çoğu zaman fiziksel güçlerini aşabilmektedir. Sağlık bakanlığının kolaylaştırıcı uygulamalarla yaşlılarımıza sağlık hizmetlerine erişimlerini desteklemesi gerekmektedir. Bu konu özellikle bakımevlerindeki yaşlılarımız için son derece önemlidir. Bakımevlerinde bakılan tüm yaşlıların devletten ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkı olmasına rağmen bu hizmete ulaşamamaktadırlar. Bakımevinden devlet hastanesinde götürülen yaşlı kimsesiz hastalardan refakatçi parası istenmektedir. Bu nasıl bir anlayıştır ki hem kimsesiz hem de hiç parası olmayan zavallı yaşlı hastalardan böyle bir ücret talep ediliyor, veya onlara zaten çok ucuza bakan bakımeverline böyle bir maddi sorumluluk yüklenebiliyor? Bu gibi yaşlılara devletin sahip çıkması ve ücret talep etmeden yatılı olarak bakımı yapılmalıdır. Hiç bir insan hayatı değersiz değildir, yaşlanmak ve kimesiz olmak insan haklarımızı azaltmıyor.

Ülkemizde belediyelerin yaşlı hizmetlerine yönelik destekleri ve çalışmaları vardır. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi belediyelere bu yönüyle destek olmalıdır. Bunun yanında pek çok ülkede sadece gündüzleri hizmet veren bakımevleri, evde bakım hizmeti şeklinde hasta bakımına destek olan şirketler vardır. Ülkemizde bu gibi hizmetlerin verilmesi ve yeni bakımevlerinin yapılması, kalitenin artması için özel sektör desteklenmelidir. Yasaların yapılması ve bu alanda özel sektöre teşvik verilip sektörü geliştirmek hükümetin öncelikleri arasında olmalıdır. Yaşlılarımız ve yaşlı aileleri için huzurlu, üretken ve sağlıklı bir yıl olmasını dliyoruz.