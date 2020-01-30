Jeffrey: İdlib’de 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete geçti

Brüksel’den telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD’nin IŞİD’le Mücadele ve Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, son üç günde Suriye ordusunun ve Rus savaş uçaklarının İdlib’de 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

İdlib’de yerinden edilmiş 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiğini belirten Jeffrey, “Bu durum uluslararası bir kriz yaratabilir” dedi.

Jeffrey, kısa vadede ABD’nin Suriye’den kalan askeri birliklerini çekme gibi bir planı olmadığını söyledi.

‘Esad’ın ordusu kimyasal silah kullanırsa, tüm seçenekler masada olacak’

BBC Türkçe‘nin “Moskova, İdlib’deki grupları terör örgütü olarak kabul ederken Ankara bunu reddediyor, buradaki grupları ‘direnişçi’ olarak kabul ediyor. ABD’nin buradaki tutumu nedir?” sorusuna Jeffrey şu yanıtı verdi:

“İdlib’de ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar var. Daha önce bunlara yönelik operasyonlarımız da oldu, örneğin IŞİD lideri Bağdadi’yi yakaladığımız operasyon. Çok daha büyük gruplar da var, Nusra gibi, Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi. Bunlar doğrudan El Kaide’nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik. Bununla beraber, Ruslara ya da Suriye ordusuna İdlib dışında bir yerde tehdit oluşturmuş da değiller. Bu insanların Ruslara ve Suriye rejimine saldırdığına ve bunların da sadece karşılık verdiğine dair iddiaları çok yakından izliyoruz. Bu doğru değil. Sonucu olmayan birkaç küçük saldırı, insansız hava aracıyla yapılan ve kimsenin zarar görmediği saldırılar vari onlar da Rusya ve Suriye rejiminin saldırıları için bahane olarak kullanılıyor.

“Suriye ordusu ve Rus savaş uçakları son üç günde 200’den fazla hava saldırısı düzenledi. İdlib’de yerinden edilmiş olan 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Doğrudan sivilleri etkileyen bu durum uluslararası bir kriz yaratabilir.”

ABD’nin şu an için İdlib’de askeri bir müdahaleyi düşünmediğini ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ordusunun kimyasal silah kullanması durumunda, daha önce iki kez olduğu gibi tüm seçeneklerin masada olacağını belirten Jeffrey, Türkiye’nin çabalarını desteklediklerini, NATO müttefiki olan Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarına zarar gelmemesi için durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

‘Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte yeniden harekete geçtik’

Jeffrey, IŞİD’in hâlâ 14 ile 18 bin arası savaşçısı olduğunu ve Türkiye’nin “terör örgütü” olarak kabul ettiği YPG’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte buna karşı savaştıklarını söyledi:

“IŞİD’in 14 bin ile 18 bin arasında teröristle, Suriye ve Irak’ta bir ayaklanma olarak yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Hem Irak hükümetiyle hem Suriye’deki yerel birimlerle çalışmaya devam ediyoruz. Ekim ayında Türkiye’nin operasyonu sebebiyle bir ara vermiştik ama şimdi yerel ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte yeniden harekete geçtik.”