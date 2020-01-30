Dünya

Hollanda’daki tren istasyonlarında sigara içmek ve satmak yasaklandı

30 Ocak 2020

Hollanda’daki tren istasyonlarında sigara içmek, tütün ve tütün ürünlerini satmak tamamen yasaklandı. Önümüzdeki günlerde tüm istasyonlardaki sigara içme bölümleri kaldırılacak. 1 Nisan’a kadar da, sigara satışı sona erdirilecek.

Karar Hollanda Demiryolları (NS) ile Demir Yolu İşletmeleri (ProRail) tarafından ortaklaşa alındı.

İki kurum tarafından yapılan ortak açıklamada, yasak kararının, “2040’ta sigarasız kuşak hedefine katkıda bulunmak için” alındığı belirtildi.

Karar uyarınca, Hollanda’daki tren istasyonlarında bulunan yaklaşık 280 mağazada, tütün ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanacak.

Demiryolu işletmelerine bağlı mağazalarda, 1 Nisan’dan itibaren sigara ve diğer tütün mamülleri satılmayacak.

Sigara satışı yasağına uymayan özel şirketlere ait işyerlerinin sözleşmeleri uzatılmayacak.

Yeni işyeri açmak isteyenlerle de, sigara satmama kuralına bağlı kalmaları koşuluyla sözleşme imzalanacak.

Hollanda’daki istasyonlarda sigara içenler için ayrılan özel alanlar da, en geç 1 Ekim’e kadar tamamen kaldırılmış olacak.

Demiryolu şirketlerine göre, toplumda sigara içmeye destek giderek azalıyor ve sigaradan rahatsız olan yolculardan helen şikayetler de hızla artıyor.

‘Dumansız hava sahası’

Hollanda hükümeti, 2040 yılına kadar, sigara içenlerin oranını, ülke nüfusunun yüzde 5’inden aşağıya çekmeye hedefliyor.

Bu amaçla, gönüllü kuruluşlar ve hekim örgütlerinin de desteğiyle geniş çaplı bir kampanya başlatıldı.

Okul alanları, çocuk parkları, kreşler, bakımevleri ve hastanelerde 2020’den itibaren sigara yasağı uygulanacak.

“Dumansız hava sahası” uygulaması elektronik sigaraları da kapsayacak.

2022’den itibaren Hollanda’daki sigara otomatları yasaklanacak. 2023’ten itibaren de, en ucuz sigaranın paketi 10 eurodan aşağı satılmayacak.

 



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