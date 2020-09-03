Japonya’yı vuran tayfun sonrası kargo gemisi 43 mürettebatla kayıp

Japonya'da hafta ba\u015f\u0131ndan beri Kyu\u015fu b\u00f6lgesinde etkisini g\u00f6steren Maysak ile \u00fclkeye Pazar g\u00fcn\u00fc ula\u015fmas\u0131 beklenen Hai\u015fen tayfunlar\u0131na kar\u015f\u0131 uyar\u0131lar yap\u0131ld\u0131. Tayfun sonras\u0131 43 m\u00fcrettebat\u0131 ve ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 5 bin 800 ba\u015f hayvan\u0131yla kargo gemisi kayboldu. Japon kurtarma ekipleri bir ki\u015fiyi kurtard\u0131, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nJaponya Meteoroloji Ajans\u0131na (JMA) g\u00f6re, Maysak tayfunu Kyu\u015fu b\u00f6lgesinin kuzeyine ula\u015f\u0131rken, Hai\u015fen tayfunu Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Adalar\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndan \u00fclkeye yakla\u015f\u0131yor.\r\nMaysak tayfunu sonucu s\u00fcratini art\u0131ran r\u00fczgar ile g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc f\u0131rt\u0131nada Naha kentinde a\u011fa\u00e7lar yollara devrildi, Okinawa eyaletinde 8 ki\u015fi hafif yaraland\u0131.\r\n\r\nOlumsuz hava \u015fartlar\u0131 sonucu b\u00f6lgede 100'den fazla u\u00e7ak seferi iptal edildi. Hiro\u015fima'da h\u0131zl\u0131 tren seferleri ask\u0131ya al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nMaysak tayfununun 200 kilometreden fazla h\u0131zla Nagazaki eyaletine ba\u011fl\u0131 Tsu\u015fima adas\u0131n\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndan Kore yar\u0131madas\u0131na do\u011fru yol alaca\u011f\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nY\u00fcksek y\u00fczey s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131yla Japonya'ya pazar gecesi ula\u015faca\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen Hai\u015fen tayfunun, y\u00fcksek dalgalara ve rekor seviyede ya\u011fmura sebep olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nY\u00fck gemisinden acil \u00e7a\u011fr\u0131\r\n\u00d6te yandan Amami-O\u015fima adas\u0131n\u0131n 185 kilometre bat\u0131s\u0131nda \u00f6nceki gece acil yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan Panama ruhsatl\u0131 11 bin 900 tonluk Gulf Livestock 1 y\u00fck gemisi aran\u0131yor.\r\nSavunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, Japonya Sahil G\u00fcvenli\u011fi botlar\u0131 ile Deniz \u00d6z Savunma Kuvvetleri (MSDF) ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131 b\u00f6lgede bir sandal ve can yeme\u011fi giyen bir ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\nYeni Zelanda'dan \u00c7in istikametine 14 A\u011fustos'ta yola \u00e7\u0131kan, b\u00fcnyesindeki 43 m\u00fcrettebat\u0131 ve ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 5 bin 800 ba\u015f hayvan\u0131yla kargo gemisini arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n