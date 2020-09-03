Dünya

Japonya’yı vuran tayfun sonrası kargo gemisi 43 mürettebatla kayıp

3 Eylül 2020
Japonya tayfun

Japonya’da hafta başından beri Kyuşu bölgesinde etkisini gösteren Maysak ile ülkeye Pazar günü ulaşması beklenen Haişen tayfunlarına karşı uyarılar yapıldı. Tayfun sonrası 43 mürettebatı ve taşıdığı 5 bin 800 baş hayvanıyla kargo gemisi kayboldu. Japon kurtarma ekipleri bir kişiyi kurtardı, arama çalışmaları devam ediyor.



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