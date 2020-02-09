Dünya

Japonya’da karantina altındaki gemide Koronavirüs vakası 70’e yükseldi

9 Şubat 2020

Japonya Sağlık Bakanlığı, Yokohama Limanı’nda tutulan ve karantina altına alınan ‘Diamond Princess’ isimli gemide, 6 kişinin daha yeni tip Koronavirüs taşıdığının tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 70’e yükseldi.

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide ilk etapta 20 kişide, daha sonra da 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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