Kıbrıs

Doğu Akdeniz’deki çalışmaya ‘Sertao’da dahil oldu!

9 Şubat 2020

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiltere’de yapılan açık arttırmaya katılarak sıfırı 600 milyon dolar değerinde olan 2012 model sondaj gemisini 37.5 milyon dolara satın aldı.

‘Sertao’ adındaki geminin 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabildiği ve piyasa değerinin 120 milyon dolar civarı olduğu öğrenildi.

2012 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar Brezilyalı Petrobras şirketinin kullandığı Marshall Adaları bayraklı gemi, 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor.

Türkiye’nin ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih ve Yavuz’dan sonra bir sondaj gemisi daha satın aldı. Fatih ve Yavuz’u Norveçten alan TPAO’nun 3. sondaj gemisi Brezilya’dan. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) imtiyaz sahipliğinde yayınlanan Denizcilik Dergisi’nin haberine göre, İngiltere’nin Port Talbot limanında iki yıldır bağlı bekleyen Sertao adlı sondaj gemisi için düzenlenen açık arttırmaya katılan TPAO, gemiyi 37.5 milyon dolara satın aldı.



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