Japonya’da iki mango 58 bin 300 liraya alıcı buldu

Japonya\u2019n\u0131n Miyazaki eyaletinde yeti\u015ftirilen \u00f6zel kalite mangolardan ikisi, d\u00fczenlenen a\u00e7\u0131k art\u0131rmada 500 bin yene (yakla\u015f\u0131k 58 bin 300 lira) al\u0131c\u0131 buldu.\r\n\r\n\r\n\u00d6zel \u00fcretim meyvelere \u00f6denen y\u00fcksek fiyatlarla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen\u00a0Japonya\u2019da, Miyazaki eyaletinde \u00fcretilen \u00fcst kalite mangolar sezonun ilk a\u00e7\u0131k art\u0131rmas\u0131nda al\u0131c\u0131lar\u0131n be\u011fenisine sunuldu.\r\n\r\n"Taiyo no Tamago" (G\u00fcne\u015f yumurtas\u0131) markas\u0131 alt\u0131nda yeti\u015ftirilen ve genel \u00fcretimin yaln\u0131zca y\u00fczde 15'ine tekab\u00fcl eden \u00f6zel meyveleri almak isteyen merakl\u0131lar k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nK\u0131ran k\u0131rana ge\u00e7en m\u00fccadelenin ard\u0131ndan iki mango 500 bin yenlik (yakla\u015f\u0131k 58 bin 300 lira) rekor fiyata al\u0131c\u0131 buldu.\r\n\r\nMiyazaki Tar\u0131m Kooperatifi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tomohiro \u0130shikawa, y\u00fcksek \u00fcretim maliyetleri nedeniyle \u00fcreticilerin zor zamanlar ge\u00e7irmesine ra\u011fmen \u00fcr\u00fcnlerin kalitesinin bu y\u0131l da m\u00fckemmel olmas\u0131n\u0131n sevindirici oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\u015eEKER \u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130 \u00d6ZEL KILIYOR\r\nMiyazaki eyaletinde yeti\u015ftirilen mangolar\u0131n yaln\u0131zca y\u00fczde 15'i \u00f6zel kalite kriterini kar\u015f\u0131l\u0131yor. Birinci s\u0131n\u0131f kategorisine girebilen mangolar\u0131n y\u00fczde 15 veya daha fazla \u015feker i\u00e7eri\u011fine sahip olmas\u0131 ve 350 gram a\u011f\u0131rl\u0131k kriterini kar\u015f\u0131lamas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\nHer y\u0131l nisan ay\u0131 sonunda ba\u015flayan hasat, hazirana dek devam ediyor.\r\n\r\n