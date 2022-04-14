Yaşam

Japonya’da iki mango 58 bin 300 liraya alıcı buldu

14 Nisan 2022
Taiyo no Tamago mango







Japonya’nın Miyazaki eyaletinde yetiştirilen özel kalite mangolardan ikisi, düzenlenen açık artırmada 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.



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14 Nisan 2022


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