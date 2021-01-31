Dünya
Japonya’da COVID-19’a karşı uygulanan OHAL ile ilgili yeni karar
Japonya’da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.
Başbakan Suga’nın yakın çalışma ekibine, bölgelerde “bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini” aktardığı ve ardından OHAL’in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.