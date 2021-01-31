Dünya

Japonya’da COVID-19’a karşı uygulanan OHAL ile ilgili yeni karar

31 Ocak 2021
japonya ohal



Japonya’da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.

Başbakan Suga’nın yakın çalışma ekibine, bölgelerde “bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini” aktardığı ve ardından OHAL’in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.





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31 Ocak 2021


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