Japonya’da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'n\u0131n Hon\u015fu b\u00f6lgesinde 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\nJaponya\u00a0Meteoroloji\u00a0Ajans\u0131na (JMA) g\u00f6re \u00fclkenin Hon\u015fu b\u00f6lgesindeki Gifu eyaletinin Takayama il\u00e7esinde\u00a0deprem\u00a0oldu.\r\n\r\nYerel saatle 17.18'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, \u00e7evre eyaletler Nagano, Toyama ve Ai\u00e7i'de de hissedildi.\r\n\r\nDepreme ba\u011fl\u0131 tsunami uyar\u0131s\u0131nda bulunulmad\u0131.\r\n\r\n\r\n