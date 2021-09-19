ÇevreDünya

Japonya’da 5 büyüklüğünde deprem

19 Eylül 2021
japonya deprem





Japonya’nın Honşu bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre ülkenin Honşu bölgesindeki Gifu eyaletinin Takayama ilçesinde deprem oldu.

Yerel saatle 17.18’de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre eyaletler Nagano, Toyama ve Aiçi’de de hissedildi.



Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.





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19 Eylül 2021


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