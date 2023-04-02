Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu

Japon hükümeti, Japonya ile Çin ordusu arasında beklenmedik durumlara karşı acil savunma hattı kurulduğunu açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ordusu arasında kazara meydana gelebilecek çatışmalar dahil beklenmedik durumlara karşı güvenli iletişim için acil savunma hattı kuruldu.

“Japon ve Çin Savunma Otoriteleri Arasındaki Yardım Hattı” faaliyete geçti.


Acil durum savunma hattı, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin kullanımına hazır olacak.

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Tags:acil savunma hattıÇin ordusuJapon hükümeti
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