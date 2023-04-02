Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ordusu arasında kazara meydana gelebilecek çatışmalar dahil beklenmedik durumlara karşı güvenli iletişim için acil savunma hattı kuruldu.

“Japon ve Çin Savunma Otoriteleri Arasındaki Yardım Hattı” faaliyete geçti.

Acil durum savunma hattı, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin kullanımına hazır olacak.