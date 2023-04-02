ABD'de eğlence mekanında silahlı saldırı: 3 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’de eğlence mekanında silahlı saldırı: 3 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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eğlence mekanında silahlı saldırı abd

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel KOCO-TV’nin haberine göre, eyaletin Oklahoma kentindeki eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.


Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD’deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive’in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu.

1 Ocak-1 Nisan’da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.

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Tags:ABDeğlence mekanında silahlı saldırı
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