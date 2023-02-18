Japonya, hava sahasına giren tanımlanamayan nesneleri vuracağını duyurdu

Japonya Savunma Bakanı cuma günü yaptığı açıklamada, artık Japonya güvenlik güçlerinin tanımlanamayan droneları vurulacak meşru hedefler olarak görmesine izin verileceğini söyledi.

Kyodo gazetesinin haberine göre bu en son düzenleme Fumiyo Kişida yönetiminin, Japon hava sahasını ihlal eden uçan nesneleri vurmak için Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) silah kullanımına ilişkin kuralları hafifletme planları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra yönetim, Japon yetkililerin Çin’e ait insansız casus balonlar olduğundan şüphelendiği birkaç tanımlanamayan uçan nesnenin son birkaç yılda ülke semalarında görülmesinden sonra SDF’nin uçan nesneleri vurabilmesine ilişkin şartları da değerlendiriyor.

Çarşamba günü Japonya Savunma Bakanlığı, “Kasım 2019, Haziran 2020 ve Eylül 2021’dekiler de dahil, daha önce Japon hava sahasında tespit edilen balon şeklindeki belirli uçan nesnelerin” yeni bir “analizini” yaptıklarını açıkladı.

Kyodo’nun haberine göre Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, SDF’nin hava sahasına giren balonları düşürmek için havadan havaya füzelerin de aralarında bulunduğu silahları kullanmasına izin verileceğini söyledi.

Bakanlık’ın belirttiği üzere hükümet, balonların çok yüksek ihtimalle Çin’in uçurduğu insansız keşif balonları olduğu sonucuna vardı.

Açıklamada Tokyo’nun olayın “gerçeklerini teyit etmesini Çin yönetiminden şiddetle talep ettiği” ve “böyle bir durumun gelecekte bir daha yaşanmayacağı” da belirtildi.

Yabancı insansız keşif balonları ve diğer araçlarla hava sahasının ihlal edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Aynı gün Japonya’nın iktidar partisindeki üst düzey milletvekilleri SDF yasasını, Japon hava sahasının yabancı balonlar tarafından ihlal edilmesini de içerecek şekilde genişletmeyi düşündüklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı’nın bu hamlesinden önce, Japonya’daki güvenlik güçleri yalnızca meşru müdafaa veya açık ve mevcut tehlikeyi önlemek için silah kullanabiliyordu. SDF yasası uyarınca Japonya, yabancı uçakların Japon semalarına girmesi durumunda onları sınır dışı etmek veya inmelerini sağlamak için “gerekli önlemlerin” alınabileceğini belirtiyor.

Bakanlık yetkilileri tanımlanamayan üç uçan nesnenin Kasım 2019’da Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima prefektörlüğünde, Haziran 2020 ve Eylül 2021’deyse sırasıyla kuzeydoğu prefektörlükleri Miyagi ve Aomori’de tespit edildiğini söyledi.

Pekin’deki yetkililer Japonya’nın açıklamasına sert tepki göstererek Kişida yönetimini “net bir kanıt” olmadan “Çin’i karalamak ve Çin’e saldırmak için hikayeler uydurmakla” suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, “Buna kesin olarak karşı çıkıyoruz” derken Çin’in, “hiçbir egemen ülkenin topraklarını veya hava sahasını hiçbir zaman ihlal etmeyen” “sorumlu bir ülke” olduğunu söyleyerek ülkesini savundu.

Şi Cinping yönetimi, Japonya’da geçmişte tespit edilen uçan nesnelerden habersiz olduğunu belirtiyor.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken