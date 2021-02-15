Japonya, Biontech-Pfizer’in Covid-19 aşısına resmi onay verdi

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 12 Şubat’ta yeşil ışık yaktığı BioNTech-Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının yerel kullanımını uygun bulduğunu açıkladı.

Aralık 2020’de başvurusu yapılan BioNTech-Pfizer aşısı, Japonya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanmasına onay verilen ilk aşı oldu.

Ülkede, 16 yaş üstüne 3 hafta aralıkla ikişer doz şeklinde uygulanması planlanan BioNTech-Pfizer aşısının, 400 bin dozluk ilk kısmını Japonya hafta içinde teslim almıştı.

Astrazeneca onay bekliyor

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca, geliştirdiği aşının kullanım onayı için 5 Şubat’ta Bakanlığa başvuru yapmıştı.

Başvuruya göre, Japonya’da Ağustos 2020’de başlanan klinik test sonuçları mart sonuna doğru Bakanlığa teslim edilecek.

Bakanlık, ülke dışı ve içinde verileri karşılaştırarak aşının etkisi ve güvenilirliğine karar verecek.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi

Halihazırdaki takvime göre, mart ortasında ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanının, nisanda 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Hükümet 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.