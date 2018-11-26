Tokyo’nun 40 kilometre güneyindeki Chiba şehrinde kullanıma sunulan ‘mobil cami’nin uzaktan kumandayla çalışan mekanizması sayesinde yan duvarları açılıyor ve 45 metrekarelik, 50 kişiyi alabilecek bir mescide dönüşüyor.

İlk bakışta sıradan bir tır gibi duran ‘mobil cami’nin dışında ise aynı anda 4 kişinin abdest alabileceği su tankı ve lavabo mevcut.

Tekerlekli caminin seyir halindeyken uzunluğu 12 metre, genişliği ise 2 buçuk metre.

Tokyo merkezli etkinlik düzenleyicisi bir şirketin projesi olan caminin yaklaşık 890 bin dolara mal olduğu belirtildi.

Camide namaz kılmaya gelen ve Yomiuri gazetesine konuşan Sandha Saleem adlı Pakistanlı vatandaş “O zamanlar Müslümanlar için namaz kılınacak çok az yer vardı ve namazı da kimsenin dikkatini çekmeden kılmak zorundaydık” dedi.

Japon yapımı 'mobil cami' dünyaya açılıyor, 45 ülkeden sipariş var. @IlginYorulmaz'ın haberi https://t.co/Sh9SUa20yV — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 26, 2018

HEDEF TURİSTİK BÖLGELERDE DE KULLANMAK

Çoğunluğu Budist veya Şinto olan Japonya’da 100 bin Müslümanın yaşadığı sanılıyor. Bu Müslümanların çoğu Chiba şehrinin yer aldığı Kanto Havzası’nda.

Şimdilerde Japonya’nın büyük şehirlerinde namaz kılınabilecek yerlerin sayısı artmış olsa da hala çok yetersiz.

Projenin yönetim kurulu başkanı Yasuharı Inoue yaptığı açıklamada, “Ben Budist’im ama herkesin rahatça dua edebileceği bir çevre yaratmak istedim” diyor.

Üretici şirket projeyi 2022’de Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nda, turistik bölgelerde ve diğer uluslararası etkinliklerde kullanmayı planlıyor.