James Webb’ten yine bir ilk: Güneş sistemi dışında bir gezegen ilk kez görüntülendi

Güneş sistemi dışında bir gezegen ilk kez böyle görüntülendi.

Avrupa Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen görüntüleri yayınladı.

2021 yılının sonlarında uzaya gönderilen teleskop Güneş sisteminin ötesinde 2017 yılında keşfedilen bir ötegezegenin görüntüsünü çekti.

Gezegen, Dünya’nın Güneş’e uzaklığından yaklaşık 100 kat daha uzakta.

Jüpiter’den daha büyük bir kütleye sahip gezegenin yaşı 15 ile 20 milyon yıl arasında. Yani 4 buçuk milyar yaşındaki Dünya’ya göre çok daha genç bir gezegen.

Yeni görüntülerle gezegenin gaz yapıda olduğu ve üzerinde hiçbir kayalık bulunmadığı ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı, gezegenin yaşanılabilir olmadığını açıkladı.Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb, NASA, Avrupa Uzay ajansı ve Kanada Uzay Ajansı için faaliyet yürütüyor.

Teleskop daha önce de Jüpiter ve Phantom Galaksisinin en net fotoğraflarını çekmişti.