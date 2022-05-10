Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede oynanan tiyatronun amacının, demokrasi varmış gibi yapıp, Türkiye’deki AKP iktidarının kararlarını hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Yaşanan siyasi rezillikleri sineye çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Partisi ve bu oyunda görev alan DP ve YDP’yi şiddetle kınadıklarını belirten İzzet İzcan,

“ Yaşananlar tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecektir “ dedi.

” Erdoğan iktidarı antidemokratik bir anayasa geçirerek, otoriter bir rejimi hayata geçirmeye çalışmaktadır “ diyen İzzet İzcan, “ Buna karşı direnmek, tüm yurtseverlerin görevidir “ dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, olayların basit bir hükümet kurma meselesi olmadığını, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok sayarak, toplumun tümüne hakaret edildiğini belirterek, tek çıkış yolunun tüm federalist güçlerin birlikte mücadelesi olduğunu vurguladı.

“ Ankaranın müdahaleleri sokak ve uluslar arası alanda çözülecektir, Meclis gelinen aşamada işlevini yitirmiştir “ diyen İzzet İzcan, demokrasi ve barışa inananların böyle bir mecliste bulunmasının zül olduğunu vurguladı.