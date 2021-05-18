İzzet İzcan: Ankara’nın hükümeti emekçilerin ekmeğine göz dikti
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Mecliste hayat pahalılığının Dört ay süreyle dondurulması kararına ivedilik alınmasının, sermayeden yana olan UBP-DP-YDP hükümetinin zihniyetini ortaya koyduğunu vurguladı.
“Ekonomiyi canlandıracak hiçbir tedbir almayan hükümet, kriz koşullarında zar zor geçinen emekçilerin maaşına göz dikmiştir” diyen İzzet İzcan, “Geçiş kapılarını açıp ekonomiyi canlandıracağınıza, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp hırsızlığı önleyeceğinize, kolay yolu seçip emekçilerin ekmeğine göz diktiniz” dedi.
Ankara’nın hükümeti halka saldırmaktan vaz geçmelidir.
“Dün Ercan’da milyarlarca TL geliri patronlara bağışlayanlar, bugün paramız yok diyerek, geçim sıkıntısı çeken halkın cebine saldırıyorlar” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Dövizin patladığı, binlerce insanın işsiz kaldığı pandemi koşullarında, halktan para talep edilemez” dedi.
Aşılama işleminin bir an önce tamamlanıp, ekonominin normalleşmesini talep eden İzzet İzcan, hayatı yaşanmaz kılan Ankara’nın hükümetini, halka saldırmaktan vaz geçmeye çağırdı.