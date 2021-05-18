2021’de Covid: Virüsle ilgili neler öğrendik, ne dersler çıkarttık?

WHO, her 10 kişiden birinin Covid’den etkilendiğini ve aşırı yorgunluk, baş ağrısı, göğüs ağrısı ve depresyon gibi belirtilerden muzdarip olduğunu söylüyor.

Pandeminin başlarında birçok insan hastalıklarının ciddiyeti konusunda başkalarını ikna etmekte zorlandı ve bilim insanları hâlâ neden Covid’in bazılarını etkilerken bazılarını etkilemediğini öğrenebilmiş değil.

Yapılan güncel bir araştırma, virüsü alanlar arasında hastalığı en hafif geçenlerde dahi enfeksiyondan sonraki altı ay içinde ölüm ve ciddi hastalıklara yakalanma ihtimali artıyor.

ABD’deki Washington Üniversitesi’nden Ziyad Al-Aly, yürüttükleri bu araştırmayı şöyle yorumladı:

“Covid’in üstümüzde yarattığı yükün ne kadar büyük olduğunu düşünürsek, hastalığın kalıcı etkileri yıllar boyu hatta on yıllar boyu devam edecektir. Uzmanlar Covid geçirmiş hastalarını değerlendirirken tedbirli olmalı ve çok disiplinli bir yaklaşım sergilemeli.”

Yeni varyantlar daha bulaşıcı olabilir

Günümüzde Covid’in binlerce farklı türü ya da varyantı var ve bu zaten bekleniyordu. Virüsler kendilerini kopyalayarak çoğalıyor, mutasyona uğruyorlar. İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan’daki varyantlarda da virüsün insan hücrelerine tutunduğu kısım olan diken proteininde değişim yaşandı.

Nitekim Güney Afrika varyantında (N501Y) virüs hücreleri daha kolay enfekte ederken İngiltere varyantı olan B.1.1.7 hakkında yapılan araştırmalar bu varyantın ölüm riskinin yüzde 30 daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

Ancak bu kanıtlarla nihai bir sonuca varılmış değil.

Çocuklarda hastalığın ciddileşmesi riski daha az

Çocukların da virüse yakalanabildiği bilinen bir gerçek ancak araştırmalar çocukların yetişkinlere oranla ciddi bir hastalığa yakalanmaya daha az yatkın olduklarını, virüsü bulaştırma ihtimallerinin de daha az olduğunu gösteriyor.