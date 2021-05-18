SağlıkSürmanşetYaşam

2021’de Covid: Virüsle ilgili neler öğrendik, ne dersler çıkarttık?

18 Mayıs 2021
2021 covid-19 ile ilgili neleri biliyoruz





Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Covid-19’u pandemi ilan etmesi ve sonrasında geçen bir yılda, bilim dünyası virüsü anlamak ve yenmek için benzeri görülmemiş bir çaba gösterdi.

Dünyanın dört bir yanında araştırmacıların işbirliğine tanık olduk. Bilgi, araştırma ve aşı üretimi konusunda belki de yıllar içinde ancak ulaşabileceğimiz türden bir başarıyı aylar içinde yakaladılar.

İşte geçtiğimiz 12 ayda Covid hakkında öğrendiklerimizden bazıları:

Semptomlar

Covid’in bilinen semptomları ilk başta öksürük ve ateşti. Kısa sürede hastalar koku ve tat kaybı gibi farklı semptomlarla karşılaşınca bunlar da WHO’nun “en çok görülen semptomlar” listesine eklendi.





Etiketler
18 Mayıs 2021


Başa dön tuşu