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İzmir’deki depremde can kaybı 91’e yükseldi

2 Kasım 2020
İzmir'deki depremde can kaybı





Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 91’e yükseldi. Yaralı 994 vatandaştan 155’inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.







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2 Kasım 2020

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