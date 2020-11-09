İzmir’de konutların yarısının DASK’ı yok

115 kişinin hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir’deki konutların sadece yüzde 57’sine denk gelen 635 bin 55’inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Türkiye’yi derinden sarsan 30 Ekim’deki depremde 115 kişinin hayatını kaybettiği İzmir’deki konutların ancak yüzde 57’sine denk gelen 636 bin 55’inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndan (DASK) edinilen bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir’de 1 milyonun üzerinde konut var.

Söz konusu konutlardan 635 bin 55’inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.

Depremin yıkıma neden olduğu Bornova’da 30 Ekim itibarıyla 50 bin 624, Bayraklı’da 38 bin 229, Seferihisar ilçesinde ise 17 bin 835 sigortalı konut yer alıyor.

Bu arada, Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 58 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

14 BİN 269 Hasar ihbarı yapıldı.

DASK, İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeleri yapmaya devam ediyor. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleştirilmeye başlandı.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 6 Kasım günü itibarıyla toplam 7,1 milyon lira ödeme yaptı.