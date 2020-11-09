Beşiktaş’ta 4 corona virüs vakası

Beşiktaş’ta üç futbolcu ve bir personel olmak üzere toplam 4 kişinin corona virüs testleri pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada testleri pozitif çıkan kişilerin takip, izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcu ile 1 personelin corona virüse yakalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.

Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır.”