İzinsiz ikametçi 5 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam beş kişi tutuklandı.

Söz konusu kişilerin, polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimleri sırasında ikamet izinsiz oldukları anlaşıldı.

Denetimler sırasında ayrıca İskele’de çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen üç kişi ve işverenleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa bölgesinde ise iki araçta saldırı aleti bulunduran iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.