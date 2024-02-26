 İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

 İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Av Yasası’na aykırı harekette bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı


Topçuköy’de Bangolar mevkiinde, birinci ince av mevsimi dolayısıyla dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, M.A.A’nın (E-22) 19 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tags:izinsiz ikamet
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