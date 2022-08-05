İzcan: “Ranta ve suistimale açık kararların bedelini halk ödüyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri İzzet İzcan, hukuk dışı, şeffaf olmayan, ranta ve suistimale açık kararların bedelini halkın ödediğin söyledi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) yapacağı spot alımlarda 5 aylığına Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmaması kararını eleştiren İzcan, “Kararların hangi Bakanlar Kurulu döneminde alındığı önemli değil, önemli olan suistimale açık, devleti zarara uğratacak modeller geliştirilmesi ve zararın halka ödettirilmesi” iddiasını paylaştı.

Yazlı açıklamasında hükümeti “Ben yaparım olur” mantığıyla hareket etmekle suçlayan İzzet İzcan, “BKP halkı aydınlatmaya devam edecek” dedi.