Kıbrıs

İzcan: Pandemi sorunu çözülmeden okullar açılamaz

7 Eylül 2020
İzzet İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Covid 19 salgınının hızla kontrolden çıktığını belirterek, bunun sorumlusunun zamanında önlem almayan, bilim kurulunun önerilerini savsaklayan UBP-HP hükümeti olduğunu vurguladı. “UBP-HP hükümeti, süreci çok kötü yönetmiştir” diyen İzzet İzcan, “Karantinasız girişlere onay veren zihniyet, bugün yaşananların sorumlusudur” dedi.

Eğitimin telafisi var,  ancak yaşamın yoktur.

Okulların bu koşullarda açılamayacağına vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, uzaktan eğitime geçilmesi çağrısında bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerin yaşamlarını tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. “Eğitimin telafisi var, ancak yaşamın yoktur” diyen İzzet İzcan, “Devamlı geç kalan, oy uğruna her şeyi yapan, dik kafalı bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

BKP olarak,  koşullar düzelene kadar çocukları okula göndermeme çağrısında bulunan İzzet İzcan, “UBP-HP hükümeti sözden değil, eylemden anlamaktadır” dedi.


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