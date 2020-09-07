Gökçebel: Eğitim bakanı görevini tamamlamıştır

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, toplum sağlığı hiçe sayılarak bilimsel olmayan kararlarla hareket eden UBP-HP Hükümeti toplumu uçurumun kenarına getirdiğini söyledi.

Aileler ,öğrenciler ,öğretmenler ,yalnızlaştırılmış ve bunalıma sürüklenmiştir diyen Tahir Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

Açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı Görevini Tamamlamıştır

Toplum sağlığı hiçe sayılarak bilimsel olmayan kararlarla hareket eden UBP-HP Hükümeti toplumu uçurumun kenarına getirmiştir.

Bu çerçevede hareket eden Milli Eğitim Bakanı bilimsel olmayan yöntemlerle tüm sorumluluğu öğretmenlere , ailelere, okul idarelerine ve öğrencilere yükleyerek sağlık ve güvenlikle ilgili ciddi hiçbir tedbir almayarak eğitimde eşitsizliğin derinleşmesini uzaktan izlemektedir.Genelgelerle okulları yöneteceğini sanmaktadır.

Partizanlık ve işbilmezlikle hareket etmeye devam ederek içinden çıkılmaz bir kaos yaratmıştır.

Bu gün plansız, sağlıksız, öngörüsüz , bütçesiz , organizasyonsuz ve eşitsizlik üzerinden şova dayalı , içi boş eğitim politikaları üzerinden bizlerle dalga geçmektedir.

Aileler ,öğrenciler ,öğretmenler ,yalnızlaştırılmış ,bunalıma sürüklenmiştir. Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım diyen anlayış iflas etmiştir.

Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli , bakanlık anahtarını teslim etmelidir!

Saygılarımızla,

KTOEÖS – KTÖS (a.)

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)