İzcan: Maraşta sosyal konut yapılmasına ve  kablo ile elektrik getirilmesine karşıyız

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, topluma müjde gibi duyurulan Türkiye’den kablo ile elektrik getirme ve Derinya bölgesinde TOKİ aracılığı ile sosyal konut yapılmasına karşı olduklarını, yaşananların Erdoğan iktidarının Kuzey Kıbrıs’ı ilhak siyasetinin bir devamı olduğunu vurguladı.

“ Maraş, Birleşmiş Milletlerin 550 ve 789 numaralı kararları ile koruma altına alınmıştır “ diyen İzzet İzcan, “ BM kararlarını çiğneyerek, Derinya bölgesinde sosyal konut yapımının, uluslararası hukukun ihlali olacağını, Kıbrıs’ta toplumlar arası güvene öldürücü bir darbe vurarak, Kıbrıslı Türkleri yeni maceralara sürükleyecektir “ dedi.

Yapılanların İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığından hiçbir farkı olmadığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ın yeni gerginliklere değil, barış ve çözüme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kablo ile elektrik konusunda da yapılmaya çalışanın, Kıbrıslı Türklere hiçbir yarar sağlamayacağını, elektrikte enterkonnekte sisteme geçmenin mümkün olamayacağını, bunun önünde yasal engeller bulunduğunu belirten İzzet İzcan, yapılacak olan Kıbrıslı Türkleri iliklerine kadar sömürmek için, AKSA gibi özel şirketlere yeni fırsatlar yaratmak olduğunu vurguladı.