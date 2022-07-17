İzcan: “Kıbrıs yiğit bir evladını kaybetti”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Zeki Beşiktepeli’nin beklenmedik ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “Kıbrıs yiğit bir evladını kaybetti” dedi.

Mesajında, “Tüm yaşamını barış ve demokrasi mücadelesine adayan Zeki Beşiktepeli’nin ölümü toplum için büyük bir kayıptır” diyen İzzet İzcan, “İçimizde en hızlılarımızdan olan Zeki Beşiktepeli ile birlikte mücadele etmek bizler için onur olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çağdaş bir bilim adamı olan Zeki Beşiktepeli’nin yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini, asla boyun eğmediğini ve defalarca mahkemelerde yargılandığını ifade eden BKP Genel Başkanı İzcan, katıksız bir sosyalist olan Beşiktepeli’nin örnek bir yaşam sürdüğünü belirtti.

İzcan mesajında, “Seni daima özlem ve saygı ile anacağız. Verdiğin birleşik Kıbrıs mücadelesi kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerine de yer verdi.