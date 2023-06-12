İzcan, Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili eleştirilerde bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İzcan, Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili eleştirilerde bulundu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İzzet İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı resmi ziyaretle ilgili eleştirilerde bulundu.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İzcan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin “uzlaşmaz politikaların propagandasından” öteye geçemeyeceğini savunarak, Erdoğan’ın Kıbrıs Türk toplumuna verebileceği hiçbir şey olmadığını kaydetti. TC Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kuzey Kıbrıs’taki sonuçlarına da işaret eden İzcan, Erdoğan’ın ülkede istenmediğini ifade etti.


İzcan, “baskı ve şiddet politikalarına” sonuna kadar direnileceğini de ekledi.

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Tags:izzet izcan
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