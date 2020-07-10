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İthal ve yerli 5’er üründe limit üstü ilaç

10 Temmuz 2020
gıda denetim sonuçları

Tarım Dairesi, 3 Temmuz- 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd ait kayısı, Halil Kasap Pazarlama ait kayısı, Onbaşı İşl. Ltd. ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir. SVS Tic. Ltd. ait sarı kalifornia biber ve kırmızı kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Yerli Ürünlerden 24 numuneden 19 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün ve limit üstü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün imhası yapılacaktır. Akçay sakinlerinden Ulus Kızılyürek’e ait molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Doğancı sakinlerinden Cemal Uluşan’a ait 1. parsel molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Yeşilyurt sakinlerinden Şafak Kaşot’a ait asma yapraklarında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat ertelemesi, Şifa Volkan’a ait asma yapraklarında ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat edilen ürünlerde imha yapılmıştır.

 

 10 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
2SVS Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
3SVS Tic. Ltd.İthalKirazTemiz
4SVS Tic. Ltd.İthalKayısıMenşeine İade
5SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
6Halil Kasap Paz.İthalKirazTemiz
7Halil Kasap Paz.İthalKayısıMenşeine İade
8Halil Kasap Paz.İthalÇeri DomatesTemiz
9Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
10Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
11Onbaşı İşl. Ltd.İthalKirazMenşeine İade
12Onbaşı İşl. Ltd.İthalKayısıTemiz
13Onbaşı İşl. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
14Onbaşı İşl. Ltd.İthalSarı ÜzümTemiz
15Nuri Ersoy Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
16Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
17Nuri Ersoy Ltd.İthalKirazTemiz
18Nuri Ersoy Ltd.İthalKayısıTemiz
19Nuri Ersoy Ltd.İthalŞeftaliTemiz
20SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
21SVS Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
22SVS Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
23SVS Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
24M.Hacı Ali İşl.İthalMısır(Yemlik)Temiz
25Onbaşı İşl. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
26Onbaşı İşl. Ltd.İthalKayısıTemiz
27Erkan GökİthalKirazTemiz
28Erkan GökİthalKayısıTemiz
29Köşe Tic. LtdİthalKirazTemiz
30Köşe Tic. LtdİthalŞeftaliTemiz
31Köşe Tic. LtdİthalKayısıTemiz
32SVS Tic. Ltd.İthalKirazTemiz
33SVS Tic. Ltd.İthalSarı Kalifornia Biberİmha
34SVS Tic. Ltd.İthalKırmızı Kalifornia Biberİmha
35SVS Tic. Ltd.İthalÜzümTemiz
36SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
37SVS Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
38Selgün Tic.İthalŞeftaliTemiz
39Yusuf SönmezGaziverenMolehiyaTemiz
40Hasan YoldaşlarBostancıTaze FasulyeTemiz
41Mürsel ÇevikMağusaHıyarTemiz
42Hamiyet DoğanMağusaKapya BiberÜrün İmhası
43Hamiyet DoğanMağusaPatlıcanTemiz
44Mustafa ÇetinMağusaDomatesTemiz
45Vehbi KabakMağusaKabakTemiz
46Abuzer CanlıAydınköyBiberTemiz
47Ulus KızılyürekAkçayMolehiyaİmha
48Neral KaşKalkanlıBöğrülceTemiz
49Aykut HürbeyliAkçayMolehiyaTemiz
50Akay DarbazGüneşköySalatalık SeraTemiz
51Hasan EzerBağlıköyMolehiyaTemiz
52Burçin SancakÇamlıköyMolehiyaTemiz
53Cemal UluşanDoğancıMolehiya (Parsel 1)İmha
54Ali SertGeçitkaleMolehiyaTemiz
55Mehmet SalınayYıldırımBöğrülceTemiz
56Ersen GamalıYıldırımBöğrülceTemiz
57Şafak KaşotYeşilyurtAsma YaprağıHasat Erteleme
58Şifa VolkanYeşilyurtAsma YaprağıÜrün İmhası
59Yaşar AydınGeçitköyYeşil Çarli BiberTemiz
60Yaşar AydınGeçitköyPatlıcanTemiz
61Nihat AydınAkdenizDomatesTemiz
62Cemal UluşanDoğancıMolehiya (parsel 2)Temiz

 


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