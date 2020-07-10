İthal ve yerli 5’er üründe limit üstü ilaç

Tarım Dairesi, 3 Temmuz- 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd ait kayısı, Halil Kasap Pazarlama ait kayısı, Onbaşı İşl. Ltd. ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir. SVS Tic. Ltd. ait sarı kalifornia biber ve kırmızı kalifornia biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
Yerli Ürünlerden 24 numuneden 19 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün ve limit üstü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün imhası yapılacaktır. Akçay sakinlerinden Ulus Kızılyürek’e ait molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Doğancı sakinlerinden Cemal Uluşan’a ait 1. parsel molehiyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilecektir. Yeşilyurt sakinlerinden Şafak Kaşot’a ait asma yapraklarında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat ertelemesi, Şifa Volkan’a ait asma yapraklarında ise Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat edilen ürünlerde imha yapılmıştır.
|10 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|2
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|3
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|4
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Menşeine İade
|5
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|6
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|7
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Kayısı
|Menşeine İade
|8
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|9
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|10
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|11
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Menşeine İade
|12
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|13
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|14
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Sarı Üzüm
|Temiz
|15
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|16
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|17
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|18
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|19
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|20
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|21
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|22
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|23
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|24
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır(Yemlik)
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|26
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|27
|Erkan Gök
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|28
|Erkan Gök
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|29
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|30
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|31
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|32
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|33
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sarı Kalifornia Biber
|İmha
|34
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Kalifornia Biber
|İmha
|35
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|36
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|37
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|38
|Selgün Tic.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|39
|Yusuf Sönmez
|Gaziveren
|Molehiya
|Temiz
|40
|Hasan Yoldaşlar
|Bostancı
|Taze Fasulye
|Temiz
|41
|Mürsel Çevik
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|42
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Kapya Biber
|Ürün İmhası
|43
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|44
|Mustafa Çetin
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|45
|Vehbi Kabak
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|46
|Abuzer Canlı
|Aydınköy
|Biber
|Temiz
|47
|Ulus Kızılyürek
|Akçay
|Molehiya
|İmha
|48
|Neral Kaş
|Kalkanlı
|Böğrülce
|Temiz
|49
|Aykut Hürbeyli
|Akçay
|Molehiya
|Temiz
|50
|Akay Darbaz
|Güneşköy
|Salatalık Sera
|Temiz
|51
|Hasan Ezer
|Bağlıköy
|Molehiya
|Temiz
|52
|Burçin Sancak
|Çamlıköy
|Molehiya
|Temiz
|53
|Cemal Uluşan
|Doğancı
|Molehiya (Parsel 1)
|İmha
|54
|Ali Sert
|Geçitkale
|Molehiya
|Temiz
|55
|Mehmet Salınay
|Yıldırım
|Böğrülce
|Temiz
|56
|Ersen Gamalı
|Yıldırım
|Böğrülce
|Temiz
|57
|Şafak Kaşot
|Yeşilyurt
|Asma Yaprağı
|Hasat Erteleme
|58
|Şifa Volkan
|Yeşilyurt
|Asma Yaprağı
|Ürün İmhası
|59
|Yaşar Aydın
|Geçitköy
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|60
|Yaşar Aydın
|Geçitköy
|Patlıcan
|Temiz
|61
|Nihat Aydın
|Akdeniz
|Domates
|Temiz
|62
|Cemal Uluşan
|Doğancı
|Molehiya (parsel 2)
|Temiz