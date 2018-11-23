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İthal patates kilosu 3.80 TL’den satışa sunuldu

patates

Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde olacak

 

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması ve gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başlamıştır. Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38.00 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edilmiştir. Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde olacaktır. Değerli halkımıza saygı ile duyurulur.

 

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