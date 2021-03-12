İthal 4 yerli 1 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği”nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 35 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.