İthal 4 yerli 1 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği”nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 35 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
|12 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Tük
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|Selgün Tic.
|İthal
|Kivi
|Temiz
|Özçağ Freeport Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Limit Üstü
|Orç Foods Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Mustafa Gök
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Kapya Biber
|Limit Üstü
|Birhan Kızıltoprak
|Güzelyurt
|Domates
|Temiz
|Niyazi Kasman
|Güzelyurt
|Kabak
|Temiz
|Niyazi Kasman
|Güzelyurt
|Patlıcan
|Temiz
|Elmas Özerman
|Akçay
|Enginar
|Temiz
|Serdal Kurt
|Karşıyaka
|Kabak
|Temiz
|Serdal Kurt
|Karşıyaka
|Ispanak
|Temiz
|Recep Tümtürk
|Doğancı
|Marul
|Temiz
|Nazım Modern Tarım
|Doğancı
|Marul
|Temiz
|Ünicap Ltd.
|Güneşköy
|Domates
|Temiz