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İthal 4 yerli 1 üründe limit üstü kalıntı

12 Mart 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi 5-11 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği”nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 35 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade  edilmiştir.

Yerli ürünlerden 11 numuneden 10 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

  12 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Köşe Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Köşe Tic. Ltd.İthalArmut DeveciLimit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma G.STemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
TükİthalArpa YemlikTemiz
Şetar Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Şetar Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
Halil Kasap Paz.İthalArmut S.MTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MLimit Üstü
SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
Selgün Tic.İthalArmut DeveciLimit Üstü
Selgün Tic.İthalKiviTemiz
Özçağ Freeport Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
Orç Foods Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Orç Foods Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Orç Foods Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Orç Foods Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Orç Foods Ltd.İthalElma Stk.Limit Üstü
Orç Foods Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Mustafa GökMağusaDomatesTemiz
Hamiyet DoğanMağusaKapya BiberLimit Üstü
Birhan KızıltoprakGüzelyurtDomatesTemiz
Niyazi KasmanGüzelyurtKabakTemiz
Niyazi KasmanGüzelyurtPatlıcanTemiz
Elmas ÖzermanAkçayEnginarTemiz
Serdal KurtKarşıyakaKabakTemiz
Serdal KurtKarşıyakaIspanakTemiz
Recep TümtürkDoğancıMarulTemiz
Nazım Modern TarımDoğancıMarulTemiz
Ünicap Ltd.GüneşköyDomatesTemiz





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12 Mart 2021


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