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İthal 2 üründe limit üstü kalıntı

19 Şubat 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal 2 üründe limit üstü kalıntı bulundu.

Tarım Dairesi 12-18 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Selgün Tic.ait armutta (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.

   19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Holly Grains Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
2Nej Grain LtdİthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
3Henege TarımİthalSoya Fasulyesi KüsbesiTemiz
4Çağsın Trd. Ltd.İthalBuğday ekmeklikTemiz
5M. Hacı Ali Ltd.İthalMısır yemlikTemiz
6SVS Tic. Ltd.İthalÜzümTemiz
7SVS Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
8SVS Tic. Ltd.İthalMantarTemiz
9Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
10Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
11Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
12Halil Kasap Paz.İthalArmut DeveciTemiz
13Halil Kasap Paz.İthalElma GalaTemiz
14Köşe Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
15Köşe Tic. Ltd.İthalElma G.STemiz
16Köşe Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
17Köşe Tic. Ltd.İthalKiviTemiz
18Köşe Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
19Köşe Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
20SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
21SVS Tic. Ltd.İthalElma GalaTemiz
22SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
23SVS Tic. Ltd.İthalSarı Kal. BiberTemiz
24SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
25SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Limit Üstü
26Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
27Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
28Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma G.STemiz
29Şetar Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
30Şetar Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
31Selgün Tic.İthalArmut Stk.Limit Üstü
32Selgün Tic.İthalElma RozeTemiz
33Uğur ÖzkaralYıldırımDomatesTemiz
34Songül TosunoğluYıldırımÇilekTemiz
35Mustafa KaragözlüYıldırımKapya BiberTemiz
36Hasan KocabaşMağusaDomatesTemiz
37Süleyman BayırMağusaDomatesTemiz
38Süleyman BayırMağusaKabakTemiz
39Ayşe BayırMağusaHıyarTemiz
40Ayşe BayırMağusaBiberTemiz
41Murat DağtekinMağusaHıyarTemiz
42Kamuran ArkoyÇayönüPancarTemiz
43Taşkın ŞarkıcıÇayönüIspanakTemiz
44Feramiz PişkinAydınköySiyah PatlıcanTemiz
45Serpıl BayurOzanköyMarulTemiz
46Serpıl BayurOzanköyKerevizTemiz
47Koray KansuOzanköyHıyarTemiz
48Serhat UsanmazYedidalgaMarulTemiz
49Serhat UsanmazYedidalgaBrokoliTemiz
50Ruhale SelviYedidalgaDomatesTemiz

 





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19 Şubat 2021


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