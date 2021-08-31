İtfaiye Müdürlüğü’nden uyarı: Sigara izmariti atmayın

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamasını istedi.

1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasak olduğuna dikkat çeken İtfaiye Müdürlüğü, iş yerleri ve konutlarda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının uzman kişilerce kontrolünün sağlanması gerektiğini de kaydetti.

İtfaiye Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğini vurguladı ve herhangi bir yangına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Kibrit veya çakmak gibi yakıcı maddelerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Özel ve Tarımsal araçlarımızın servisini, bakımını ve egzoz kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir” denildi.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları rica olunan açıklamada, şunlar sıralandı:

“Elektrik Panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır”.