İtfaiye Haftası kortejle başladı

İtfaiye Haftası etkinlikleri bugün Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) düzenlenen kortejle başladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, ülkede ilk kez kutlanan İtfaiye Haftası 1 Ekim’e kadar sürecek ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bugün gerçekleştirilen korteje, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve İlçe/Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, halen görevde olan İtfaiye mensupları ile emekli itfaiyeciler ve aileler katıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun eşlik ettiği kortejin bitiminde de bando kısa bir konser verdi.

Etkinlikte konuşan İtfaiye Müdürü Ramadan Gürponar, itfaiyenin önemine vurgu yaptı ve kortejin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hafta boyunca yapılacak etkinliklerden söz etti. (GÜL) Fotoğraflı