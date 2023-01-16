Denaro, 1962’de Sicilya’nın Castelvetrano kasabasında, Cosa Nostra klanlarından birinin patronu Francesco Messina Denaro’nun (Don Ciccio) oğlu olarak dünyaya geldi.

Yıllarca kaçak olarak yaşayan babasının 1998’de ölümünün ardından yerine Matteo Messina Denaro geçti.

Messina Denaro, Cosa Nostra’nın yasa dışı atık imhası, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi işlerini yönetiyordu.

Son olarak 1993 yazında tatildeyken görüntülenen mafya babasının bu tarihten sonra kaçak olsa da emir vermeyi sürdürdüğü düşünülüyor.

Denaro’nun, sırasıyla 2016 ve 2017’de ölen Cosa Nostra patronları Bernardo Provenzano ile Salvatore Riina’nın varisi olduğu belirtiliyor.

Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘Diabolik’ ismiyle de aranıyordu. Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.

Denaro’nun tanınmamak için estetik ameliyat yaptırdığı ve parmak izlerini sildirdiği de iddia ediliyordu.

‘’Babaların Babasını’’ yakalamak için son yıllarda çok sayıda operasyon yapılmış, 2019’da Sicilya’da, 2021’de de Hollanda’da Messina Denaro olduğu sanılan kişiler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

Messina Denaro’nun yakalandığı haberi kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalında ‘’Bugün güzel bir gün’’ diye duyuruldu.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi, ‘’Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer’’ şeklinde yorumladı.