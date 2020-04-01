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İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı

1 Nisan 2020
Ferzan Özpetek

Corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkeler arasında olan ve vaka sayılarının sürekli artış gösterdiği İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı. “İtalyanlar ilk başlarda yasaklara dikkat etmedi ama şuan çok dikkat ediyorlar. Sokağa çıkanlara para cezası var” diyen Özpetek, “Türkiye’ye söyleceğim evden çıkmayın bir de 65 yaş üstüne inanmayın çok genç de ölüyor burada” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı “Commendatore” ile onurlandırılan Ferzan Özpetek İtalya’daki günlük yaşam hakkında bilgiler verdi.

Ferzan Özpetek

İşte Özpetek’in açıklamalarından satır başları:

“2 Mart’tan beri eve kapandık, evden çıkmıyoruz. En yüksek noktaya ulaştı dünden beri iniş başladı. O bizi sevindiriyor. Televizyonda hastaneleri göstermeye başlamaları insanları çok etkiledi.”

“İtalyanlar ilk başlarda yasaklara dikkat etmedi ama şuan çok dikkat ediyorlar. Sokağa çıkanlara para cezası var. Duruma göre hapis cezasına kadar gidebilir. Burada ihtiyacı olanlara 600 euro ve ihtiyaç kolisi yardımı yapılıyor”

“Sen kendin için düşünmeyeceksin, ben hastalanırsam kronik bir hastaya zarar verebilirim. Ben hastalanırsam gelip senin yerini alacağım demeliyiz.”

“Bakanlıktan verilen bir kağıtla markete ve eczaneye kendi mahalle sınırlarında gidebiliyorsunuz.”

Ferzan Özpetek

“Trump önce dalga geçti şimdi bir arkadaşım ABD’den mesaj atmış sanki burası hayalet şehir diyor. Lüzumsuz yere kesinlikle sokağa çıkmamak gerekir.”

“Birçok film durdu. Çok sıkıntılı süreç bekliyor ama corona virüsle ilgili bir proje veya film yapmam. Birkaç yönetmen evlerden görüntü istediler birleştirip bir proje yapalım diye önce gönderdim sonra ‘koymayın’ dedim.”

“Türkiye’ye söyleyeceğim evden çıkmayın bir de 65 yaş üstüne inanmayın çok genç de ölüyor burada. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Türk insanı kendinden önce başkasını düşünen fedakar insandır. Ben belki hafif geçiririm ama önce senin için kafasına girmeliyiz. Bu virüsü yeneceğiz ve seneye geriye dönüp bakınca belki de güleceğiz.”



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