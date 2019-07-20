İtalya’da turistlere yüzlerce Euro hamak ve kahve cezası

İtalya’da iki ağaç arasına hamak gererek uyuyan ve turistik bir köprünün altında kahve pişiren turistlere yüzlerce euro para cezası kesildi.

Kuzeydeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak asarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Turistin ayrıca hamağını yayaların kullandığı kaldırıma çok yakın kurduğu da belirtildi.

Trieste’deki aynı çamlıkta bugün hamak yasağına karşı bir gösteri yapılması planlanıyor. Sosyal medyada da “hamaklara özgürlük” ve “sivil itaatsizlik” etiketleriyle hamak yasağına tepki gösteriliyor.

“Hamaklara Özgürlük Kolektifi” isimli bir grup “sallanan bir hamakta uyuklama hakkını savunmak” için bugünkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Polisten yapılan açıklamada ise kentte ağaçlara hamak asılması nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

#PoliziaLocale 👮‍♂️ Daspo urbano per due turisti tedeschi sorpresi a bivaccare ai piedi del ponte di Rialto ➡️ Allontanati dalla città e quasi mille euro di multa Leggi la notizia ➡️ https://t.co/xm2vUJF7dL pic.twitter.com/mdNdL9UET1 — Comune di Venezia (@comunevenezia) July 19, 2019

950 euro ve kentten atılma cezası

İtalya’nın en turistik kentlerinden Venedik’te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü’nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi “Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan” iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da “Venedik’e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar” dedi.

Aralarında Venedik’in de bulunduğu çok sayıda İtalyan kenti, özellikle turizm sezonunda turistik mekanlarda yemek yemek, yerlere oturmak, çeşme ve süs havuzlarına girmek gibi “anti-sosyal” davranış biçimlerine yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Venedik’e günübirlik olarak giden turistlerden 10 euro’ya kadar “ayakbastı parası” alınması da kararlaştırılmıştı.