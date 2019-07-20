Kıbrıs

Hastanenin 2. Katından düşerek yaşamını yitirdi

20 Temmuz 2019
Gazimağusa devlet hastanesi

İlk belirlemelere göre Rus uyruklu olduğu belirtilen ve yine daha önce de canına kıymaya teşebbüs nedeni ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rus vatandaşı Andrei Munaypov, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bulunduğu sırada hastanenin 2. katından atlayarak canına kıydı. 

Andrei Munaypov’un Rusya’da trafik kazası geçirdiği ve bunalımlı bir süreçte olduğu belirtildi.

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