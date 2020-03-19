İtalya’da ölü sayısı Çin’i geçti

Dünya çapında ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini aştı. İtalya’da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin’i geçti. İtalya’da Corona virüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin’de 3237 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya’da corona virüs vakaları 2 bin 801 artarak 10 bin 999’a yükseldi. İspanya’da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 767’ye, vaka sayısı 17 bin 147’ye çıktı. İran’da corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bin 407’ye yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı bin 284’e ulaştı. İran’da bir gün içinde 149 kişi yaşamını kaybetti. KKTC’de corona virüs önlemleri kapsamında ülkeye yabancıların girişi yasaklandı. ABD’de ölü sayısı artarken, Rusya, Kosta Rika ve Meksika’dan ilk ölüm haberleri geldi.

İşte, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son durum…

İtalya’da yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405’e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi

Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin’de 3237 kişi hayatını kaybetmişti.

ALMANYA’DA BİR GÜNDE 8 BİNİ AŞKIN VAKA

Almanya’da corona virüs vakaları 2 bin 801 artarak 10 bin 999’a yükseldi. Almanya’da şu ana kadar bir günde 31 ölüm bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İran’da corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bin 407’ye yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı bin 284’e yükseldi İran’da bir gün içinde 149 kişi yaşamını kaybetti.

KKTC’DEN YABANCILARIN GİRİŞİNE YASAK

Corona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC’ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00’te uygulamaya gireceği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan’a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, “İran’da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor” ifadesini kullandı. Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 219 bin 265 olarak bildirdi.

Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 968 kişi öldü, 85 bin 745 kişi de iyileşti.

RUSYA’DA İLK ÖLÜM

Rusya’da corona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşirken hayatını kaybeden kişinin 79 yaşında bir kadın olduğu da belirtildi.

Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Covid-19’un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi. Rusya’da tespit edilen vaka sayısı 199’a çıktı.

İSRAİL’DE VAKA SAYISI 500’Ü AŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısının 529’a ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’de 96 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6’sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 529’a yükseldiği kaydedildi.

İsrail’de covid-19’a yakalananlar arasında 10 asker de bulunuyor. Ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, dün de Covid-19 nedeniyle İsrail’de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

ÇİN’DE BİR İLK

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip Covid-19 tespit edilmediği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Covid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay’da 2, Guangdong’da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ”ithal vaka” olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ”ithal vaka” sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

ABD’DE ÖLÜ SAYISI 150’YE YÜKSELDİ

ABD’deki corona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki ölü sayısı 150’ye, vaka sayısı ise 9 bin 345’e çıktı.

Salı gecesi aynı saatlerde 108 olan ölü sayısının 24 saatte 150’ye, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 9 bin 300 düzeyine ulaşmış olması salgının giderek yayıldığının işareti olarak değerlendirildi.

Söz konusu ölümlerin 68’i virüsün ABD’de ilk görüldüğü eyalet olan Washington’dan rapor edilirken, New York’ta 20, Kaliforniya’da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.

KİT SAYISI ARTINCA…

Pazartesi gününden itibaren ABD genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandı.

ABD’de son olarak Başkan Donald Trump, ücretsiz yeni tip corona virüs testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını imzalamıştı. HABERE GİT

Öte yandan Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin testleri de pozitif çıkmıştı. HABERE GİT

KOSTA RİKA’DA İLK ÖLÜM

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da Covid-19 nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Gelişme, Kosta Rika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela’da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.

Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Covid-19 vakası bulunuyor.

LONDRA’DA METRO KARARI

İngiltere’nin başkenti Londra’da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.

Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.

İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.

Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “kesinlikle gerekli olmadığı sürece” ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.

ÇOĞU MAĞAZA KAPATILABİLİR

Öte yandan Sky News kanalı, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başkentteki çoğu mağazanın hafta sonu kapatılmasının planlandığını duyurdu.

Eczaneler ve süpermarketlerin daha sert tedbirler altında açık kalmasının beklendiği belirtilen haberde, ancak resmi olarak henüz bir karar alınmadığı kaydedildi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104’e ulaştı. Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526’ya çıktı.

FİJİ’DE İLK VAKA

üney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk vakanın görüldüğü açıklandı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin covid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

MEKSİKA’DA İLK ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede covid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 covid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

YENİ ZELANDA SINIRLARINI KAPATTI

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip Covid-19’un yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.

Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, “Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda’yı Kovid-19’dan korumak için önlem alınması gerekiyordu.’’ ifadelerini kullandı.

Dünyadaki birçok ülkeden salgın haberlerinin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik’ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda’da son verilere göre toplam 28 kişide Covid-19 tespit edildi.

“LONDRA’NIN TECRİT EDİLME OLASILIĞI SIFIR”

İngiltere’de Başbakanlık, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında “başkent Londra’nın tecrit edileceği” iddialarını yalanladı.

Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Londra’daki ulaşım ağının kapatılması planı yok ve Londra’ya giriş-çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilme olasılığı sıfır” dedi.

Sözcü, polisin kamu düzeni sağlama sorumluluğunun devam edeceğini ve bu amaçla orduda herhangi bir askere alma planının bulunmadığını ifade etti. Hükümetin bu açıklaması, “Covid-19’la mücadele etmek için başkentin tamamen tecrit edileceği” yönündeki iddiaların ardından geldi.

İngiliz basını, tecrit durumunda yağmanın önlenmesi amacıyla ülkedeki süpermarketlere polis desteği sağlanmasının beklendiğini yazdı.

KRALİÇE LONDRA’YI TERK ETTİ

Başkent Londra, Covid-19 salgınından en çok etkilenen şehir olarak öne çıkıyor. Ülkede şimdiye kadar hayatını kaybeden 107 kişiden 35’inin Londra’da bulunduğu belirtiliyor. Bu arada 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, Londra’yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi’ne gitti. Kraliçe Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan ayrılırken yanında köpeklerinin de bulunduğu görüldü.

Kraliçe, Başbakan Boris Johnson’la olan haftalık görüşmesini ise telefonla yaptı. İngiliz basını, görüşmelerin bir süre daha telefon üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

40 METRO İSTASYONU KAPATILDI

Londra’da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçti. Bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatıldı.

Karar kapsamında, cuma ve cumartesi günleri tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.

Metroların yanı sıra otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

KAZAKİSTAN’DA KARANTİNA

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde, corona virüs vakalarının hızla artmasının ardından virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen karantina rejimi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Karantina uygulaması kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehre giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi.

Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alındığı Nur Sultan ve Almatı’da, devlet ve özel kurumların personelinin yüzde 70’i evden mesai yapacak.

Karantina sürecinin sağlanması için şehirlerin girişlerinde oluşturulan güvenlik kontrol noktalarına termal kameralar yerleştirildi, asker ve polisler konuşlandırıldı.

Kazakistan’da toplam vaka sayısı 37’ye ulaştı. Hastaların 19’u Almatı’da kalanı da Nur Sultan’daki hastanelerde tedavi altında tutuluyor.